I tifosi del Besiktas lanciano peluche in campo per i bambini vittime del terremoto (Video)

Nella partita tra Besiktas-Antalyaspor, tantissimi peluche sono stati lanciati dalle tifoserie per regalarli ai bambini che stanno soffrendo in seguito al terremoto. I sostenitori delle due compagini turche lo hanno voluto riprendere, al fine di offrire un dono ai tantissimi bambini che si sono ritrovati senza casa per via del tragico terremoto che ha colpito di recente (lo scorso 6 febbraio) il territorio turco, portando con sé morte e devastazione. Una sofferenza atroce, che i giocattoli non possono cancellare. Ma rimane un gesto bellissimo, che può strappare un sorriso nonostante tutto. i calciatori in campo hanno applaudito, aiutando a spostare i giocattoli per permettere la ripresa del match. Tutto il materiale, una volta arrivato sul campo, è stato adeguatamente raccolto dagli inservienti dello stadio, pronto per essere destinato ai più piccoli.

🇹🇷 Bir başkadır benim memleketim…

“I nostri tifosi hanno lanciato sciarpe, berretti e peluche sul terreno del Vodafone Park da regalare ai bambini della regione terremotata per tirarli su di morale”, ha detto il Besiktas in una nota. Secondo le stime più recenti sono state oltre 50mila le vittime del sisma e tra loro anche tanti bambini. Ma altri, fortunatamente, sono stati salvati dalle macerie anche a diverse ore di distanza dall’inizio del terremoto.

