Giuntoli: «Nel 2024 Spalletti resterà con noi, poi programmeremo il futuro insieme»

Nel prepartita di Sassuolo-Napoli, ai microfoni di Dazn ha parlato il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli.

Affrontate una squadra in salute, che viene da quattro risultati positivi di seguito. Che partita vi aspettate? Giuntoli:

«E’ una partita molto difficile, il Sassuolo è una squadra che ha passato un momento negativo a causa dei tanti infortunati, ma da quando li ha recuperati sta andando molto bene. E’ una squadra di qualità con tanti giovani ambiti, sarà una bella prova».

Oggi Spalletti festeggia le 1000 panchine. Che effetto le fa questo numero accostato all’allenatore? Giuntoli:

«Grande come la sua grandezza, la sua esperienza è testimoniata dal numero incredibile di panchine e dai grandi risultati fatti in carriera e dalle tantissime vittorie. E’ chiaro che tutto passa in secondo piano: sarà molto importante il risultato della gara».

C’è un’opzione per continuare assieme al tecnico. La eserciterete? Vuole fare chiarezza? Giuntoli:

«In questo momento stiamo pensando al quotidiano. Sicuramente Spalletti rimane al centro del progetto tecnico del Napoli. Sicuramente nel 2024 rimarrà con noi, poi programmeremo l’anno successivo insieme».

