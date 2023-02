Sassuolo-Napoli, formazioni / Giocano Olivera, Elmas e Politano

Le scelte di Spalletti per il match del Mapei. Zielinski in panchina. In attacco, come sempre, Osimhen e Kvaratskhelia

Il Napoli ha ufficializzato gli undici che scenderanno in campo tra poco meno di un’ora al Mapei contro il Sassuolo. L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, cambia alcuni tasselli rispetto alle ultime partite. Tra i titolari ci sono, infatti, Olivera, Elmas e Politano.

In porta, come sempre, Alex Meret. In difesa la novità è Olivera, preferito a Mario Rui, che così potrà rifiatare. Accanto ad Olivera ci sono Di Lorenzo, Rrahmani e Kim. A centrocampo, un turno di riposo, almeno all’inizio, a Piotr Zielinski: al suo posto Spalletti schiera Elmas, accanto a Lobotka e Anguissa. In attacco, Spalletti ha scelto Politano e non Lozano per affiancare Osimhen e Kvaratskhelia.

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Olivera, Anguissa, Lobotka, Elmas, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Sassuolo: Consigli, Zortea, Tressoldi, Erlic, Rogerio, Frattesi, Lopez, Henrique, Bairami, Defrel, Laurientè. All. Dionisi.

