Figc e Coni temono la pressione che la campagna d’odio può creare sul Collegio di Garanzia (CorSport)

Per giudicare il ricorso Juve, il Collegio dovrebbe riunirsi a sezioni unite, cioè con una corte formata dal presidente Sandulli e dai presidenti delle varie sezioni

Ieri i tifosi juventini hanno preso di mira, sui social, le dichiarazioni e il passato di alcuni componenti del Collegio di Garanzia del Coni (Vincenzo Cesaro, Marcello De Luca Tamajo e Pier Giorgio Maffezzoli) e soprattutto del pm Ciro Santoriello. I video e i post social scovati dai tifosi bianconeri, tra l’altro risalenti a diversi anni fa, hanno fatto il giro del web. Il Corriere dello Sport scrive che Figc e Coni sono preoccupati per la possibilità che questa campagna d’odio crei pressioni pesanti sulle spalle degli organi che dovranno giudicare il ricorso della Juventus dopo la penalizzazione in campionato per la questione plusvalenze.

“Anche ai vertici degli organi politici (Figc e Coni) si dicono preoccupati in merito a una campagna d’odio che potrebbe creare fastidiose pressioni agli organi giudicanti”.

Cesaro, De Luca Tamajo e Maffezzoli non parteciperanno alla discussione, perché fanno parte della Prima Sezione competente solo nelle questioni tecnico-sportive. E’ molto più probabile che la presidente del Collegio di Garanzia, nonché avvocato generale dello Stato, Gabriella Palmieri Sandulli, anche lei napoletana, opti per le Sezioni unite.

Il Corriere dello Sport definisce la Sandulli “una figura sulla carta inattaccabile – insignita persino della distinzione onorifica di Cavaliere di Gran Croce dell’ordine “Al merito della Repubblica italiana” – requisito necessario in giornate di forti tensioni e di analisi ai raggi X sulle fedi calcistiche di chi indaga o pronuncia sentenze”.

Riunirsi a sezioni unite vuol dire includere tutti i presidenti delle cinque sezioni del Collegio di Garanzia.

“Vista l’importanza (anche mediatica) del caso, Palmieri Sandulli potrebbe optare per il giudizio a “sezioni unite”, cioè con una corte formata da lei (a capo) e dai presidenti delle varie sezioni: Vito Branca (prima), Attilio Zimatore (seconda), Massimo Zaccheo (terza), Dante D’Alessio (quarta) e Virginia Zambrano (quinta). Il dibattimento sarà fissato da Palmieri Sandulli entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso da parte dei legali bianconeri. In aula, insieme alle parti coinvolte, ci sarà anche la procura generale dello sport, rappresentata dal prefetto Ugo Taucer, che durante il dibattimento potrà supportare i giudici, esprimendo una posizione a favore o contro i ricorrenti”.

