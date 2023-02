Elmas è la testimonianza più evidente dell’efficacia del metodo di Spalletti (Gazzetta)

Il macedone è a 6 gol, anche se spesso subentra dalla panchina. “Segno che Spalletti è fra i migliori allenatori a gestire l’intera rosa”

Elmas è diventato la testimonianza più evidente dell’efficacia del metodo di Spalletti, scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport. Il macedone del Napoli è già a quota 6 gol, l’ultimo lo ha segnato contro la Cremonese, domenica. Eppure è un jolly, non parte quasi mai titolare. Nicita scrive:

“Certi salti di qualità li fai nella testa, prima che nella tecnica e nei gol. Ed Eljif Elmas questo step lo ha fatto in questa stagione, avvertendo addosso la fiducia dell’allenatore, oltre i minuti reali passati in campo e le partite disputate da titolare, che in campionato sono soltanto sei. Come sei sono le reti segnate dal ventitreenne nord macedone, quelle che aveva sommato nei primi tre campionati disputati in Italia. Titolare nella testa Spalletti ha convinto i suoi ragazzi del progetto ed Elmas è diventata la testimonianza più evidente dell’efficacia del metodo del

Mastro di Certaldo”.

Quattro dei suoi sei gol, Elmas li ha realizzati partendo da titolare, contro Lecce, Atalanta, Udinese e Samp (contro i doriani ha segnato anche su rigore). Alla Juventus e alla Cremonese, invece, ha segnato subentrando dalla panchina e persino ricoprendo più ruoli diversi, come domenica sera, quando è partito mezzala sinistra e poi si è spostato esterno destro del tridente.

“Ma trovando comunque il modo di andare in gol e comunque di rendersi utile alla squadra. Sentendosi comunque forte nella testa, e titolare”.

Con il gol di Elmas alla Cremonese, i gol del Napoli segnati da subentrati dalla panchina sono arrivati a 17: 12 in campionato e 5 in Champions League.

“Segno che Spalletti è fra i migliori allenatori a gestire l’intera rosa, non solo i giocatori migliori”.

