L’azione del gol di Elmas è da manuale del calcio

Contro l’ostica e vispa Cremonese il Napoli ha costruito una vittoria di maturità senza perdere mai il “bandolo della matassa”

Al Maradona contro l’ostica e vispa Cremonese il Napoli ha costruito una vittoria di maturità non perdendo mai il “bandolo della matassa” e passando in vantaggio con un guizzo di alta classe di Kvara che dribbla gli avversari con le sue magiche finte di corpo e scaraventa in porta la palla con un diagonale rasoterra imperdibile facendo esplodere il Maradona e festeggiando il suo ventiduesimo compleanno nel migliore dei modi, con un abbraccio lungo e collettivo dei compagni che sottolinea la coesione monolitica di tutta la squadra.

La Cremonese non ha mollato cercando il pareggio ma una benevolenza dell’arbitro che non ha ritenuto di andare a vedere al Var, il netto fallo in area su Kvara che aveva anticipato il difensore, arrivando nettamente primo sul pallone, prima di essere contrastato irregolarmente ha consentito ai grigio rossi di chiudere il primo tempo con un solo goal di differenza.

Nella ripresa gli azzurri con una padronanza continua del pallone e con il modulo a “ragnatela” ha controllato sempre la partita ed ha raddoppiato con il suo capocannoniere Osimhen su assist di Kim ed infine segnato il terzo goal con un’azione da manuale del calcio dove il subentrato Elmas è andato in goal su assist di Di Lorenzo con un diagonale di collo piede imprendibile che ha fatto iniziare i meravigliosi cori del Maradona dove l’Orchestra Azzurra diretta dal Maestro Spalletti anche stasera ha suonato una sinfonia trionfale.

Cinquantanove punti in classifica a sedici punti sull’Inter che resta seconda e che stasera giocherà a Marassi contro la Sampdoria per cercare, con una vittoria, di restare a tredici punti di distacco, evidenzia la forza della squadra azzurra e la sua continuità di risultati. Spalletti ha utilizzato, durante l’incontro, molti giocatori della rosa che sono entrati bene e subito in partita, dando il loro contributo, e si è rivisto Demme che ha sostituito a pieno titolo Lobotka che ha disputato una ottima gara e Ndomdele diventato papà della meravigliosa Lia. La concentrazione resta alta e venerdì sera il Napoli giocherà fuori casa contro il Sassuolo in una partita che si presenta difficile e complessa e che tasterà, ancora una volta, la vera forza degli azzurri in questa stagione che la sta consacrando capolista indiscussa di questo Campionato. È d’obbligo un Forza Napoli come Città e come Squadra per coronare il Sogno Azzurro.

ilnapolista © riproduzione riservata