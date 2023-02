El Mundo: «Gli arbitri avvantaggiano sempre le big, solo che per il Real lo facevano gratis…»

Anche El Mundo è per la teoria del “pacco”: “Non solo non poteva, ma Negreira non ha nemmeno fatto il minimo tentativo di corrompere un arbitro”

“Ora si scoprirà che gli arbitri hanno avvantaggiato il Barça. Che sorpresa”. E’ sarcastico il commento di Ricardo Colmenero su El Mundo. Lo scandalo arbitrale del Barcellona che pagava l’ex vicepresidente degli arbitri spagnoli secondo l’editorialista – che si autodefinisce tifoso blaugrana – svela un segreto di pulcinella: “Gli arbitri favoriscono le grandi, ed è salutare riconoscerlo”.

Ma “la novità è che i vantaggi sono gratuiti per il Madrid e per il Barça invece stavano diventando molto costosi“.

Colmenero ricorda, sempre ironicamente che mentre al Barcellona non fischiarono un rigore con contro per 746 giorni loro, i tifosi, si lamentavano della mancanza di forza in difesa.

Sul vivo della questione, scrive: “È tutta la mattina che parlo con ex arbitri di Prima Divisione e la prima conclusione è che non esiste nessun tipo di consulenza arbitrale che costi 1,4 milioni di euro. Il secondo è che non esiste un consiglio su come trattare un arbitro per trarne vantaggio. Il terzo è che Enríquez Negreira non poteva corrompere alcun arbitro o influenzare alcun arbitro. E il quarto è che Enríquez Negreira non ha nemmeno fatto il minimo tentativo di corrompere alcun arbitro o influenzarne”. La teoria del “pacco”, di cui scrive anche El Paìs, insomma.

“Mi rifiuto di credere all’ingegnosità dei dirigenti del Barça. Mi rifiuto di credere che in nessun momento nessuno al club si sia reso conto che non pagare nulla gli stava costando. Mi rifiuto di credere che 1,4 milioni non siano stati spesi, ad esempio, per pagare una dozzina di decisioni arbitrali che danneggiavano scandalosamente il Real Madrid, che è il minimo che avrei chiesto per quei soldi a un vicepresidente del Comitato tecnico arbitrale. Mi rifiuto di credere che alla fine l’investimento sia servito solo a danneggiare l’immagine del club.

In fondo, conclude, “quelli che hanno firmato le fatture sono gli stessi che hanno comprato Semedo per 35,7 milioni, André Gómez per 37, Arda Turan per 34 o Malcon per 5. Con gli stessi risultati di Enríquez Negreira”.

