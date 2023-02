Castellacci: «Raspadori? Per lesioni come la sua servono almeno 30-40 giorni per rientrare»

A Radio Marte: «Una lesione di secondo grado vuol dire che qualche fibra si è lesionata. Dipende anche dalla capacità di recupero del ragazzo».

Il presidente dell’associazione nazionale dei medici di calcio italiani ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte. Castellacci ha detto la sua sull’infortunio dell’attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori. Oggi il Napoli ha reso ufficiale la diagnosi: distrazione muscolare di secondo grado. Sky Sport parla di 30-40 giorni per il rientro in campo. Castellacci sembra anche un po’ più pessimista.

«Leggendo la sola diagnosi dell’infortunio, con il beneficio di inventario non avendo visto gli esami, c’è una lesione di secondo grado e vuol dire che qualche fibra si è lesionata. Questo potrebbe presupporre almeno 30 giorni di riposo, la valutazione si fa sui referti, ma anche sulla capacità di recupero del ragazzo. Lo staff medico del Napoli saprà come monitorare la situazione di giorno in giorno. Chiaramente il compito dei medici sarà quello di verificare l’iter di recupero, tenderanno a non rischiare nulla, rientrerà solo quando sarà perfettamente guarito».

A Castellacci è stato chiesto se può essere possibile immaginare che Raspadori torni disponibile per Italia-Inghilterra del 23 marzo.

«Vuol dire fra 40 giorni, siamo borderline, non è facile. Siamo al limite perché per quel tipo di lesione di secondo grado occorrono 30-40 giorni almeno per rientrare».

