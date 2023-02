Raspadori, probabile stop di 40 giorni (Sky Sport)

Per la distrazione muscolare che lo ha colpito, l’attaccante del Napoli potrebbe essere costretto a saltare sette partite

Oggi il Napoli ha comunicato l’esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto Giacomo Raspadori. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione di secondo grado alla coscia sinistra. Secondo quanto riferisce Sky Sport, la tipologia di infortunio costringerà l’attaccante del Napoli a restare fermo almeno 30-40 giorni.

A parlare dei possibili tempi di recupero è stato l’inviato di Sky Sport a Castel Volturno, Francesco Modugno, in un intervento a Radio Marte. Dopo l’annuncio dell’esito degli esami da parte del club di De Laurentiis, Modugno ha commentato:

«Era un po’ temuta ed annunciata, questa notizia. Per il Napoli non c’era l’esigenza di fare immediatamente gli accertamenti, perché si aveva già il sentore che il ragazzo sarebbe stato fuori qualche settimana. Si temeva una lesione non superficiale. La distrazione di secondo grado porta via una quarantina di giorni. Possiamo testimoniarvi che la faccia di Jack, dopo gli esami, la dice lunga sul suo stato d’animo: è giustamente triste, perché è un vero peccato che si sia fermato proprio adesso. Tra poco c’è la Champions e nelle coppe europee Raspadori si è sempre esaltato».

Se fosse confermato uno stop così lungo, Raspadori salterebbe sette partite, compresi gli ottavi di andata e ritorno di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Il ritorno in campo dell’attaccante potrebbe coincidere con il periodo successivo alla sosta per le nazionali di marzo, probabilmente in occasione della partita contro il Milan al Maradona, in programma il 2 aprile.

ilnapolista © riproduzione riservata