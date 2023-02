Brambati: «Zeman si dovrebbe vergognare per come ha trattato Vialli»

A Tmw Radio: «Ha usato il doping per attaccare una società. Io quelle cose non le prendevo alla Juve ma in altre società».

A Tmw Radio, durante Maracanà, l’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha attaccato Zdenek Zeman sulla questione doping. Il tecnico boemo era intervenuto qualche giorno fa sulla questione, affermando come secondo lui non sia cambiato nulla. Queste le parole di Brambati su Zeman:

«In tv ho detto quello che pensavo. In una trasmissione è intervenuto anche Zeman purtroppo, non è stato carino nei confronti di ragazzi giovani all’epoca che prendevano farmaci che all’epoca non erano proibiti, che gli venivano dati dai dottori della società. All’epoca Zeman era già un allenatore, faceva parte di questo ‘circo’. Poteva pensare bene prima di dire a noi che dovevamo pensarci prima. Io avevo 18 anni nel 1984 e se un medico mi diceva che potevo prendere una pastiglia la prendevo».

Sul ricordo di Vialli:

«Si dovrebbe vergognare per come ha trattato una persona come Vialli, che non c’è più per un male incurabile che non sappiamo ancora oggi se può essere correlato da cose prese, ma serve sempre rispetto. Io non ero ignorante, ero solo un ragazzo che affrontava un mondo nuovo e pensavo che entrando nel professionismo avevo a che fare con professionisti seri».

Continua Brambati su Zeman e il doping:

«Io per questo prendevo una pastiglia o facevo una flebo, mi fidavo di loro. Dovevamo pensarci prima? Perché non ci ha pensato prima a denunciare la questione doping. Ha usato il doping per attaccare una società. Io quelle cose non le prendevo alla Juve ma in altre società. Perché le ha detto 14 anni dopo certe cose? Mi aspettavo qualcosa di più dall’uomo Zeman».

ilnapolista © riproduzione riservata