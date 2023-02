Decisiva la sconfitta in casa contro il Venezia ultimo in classifica. Il Benevento è penultimo in classifica. In 17 partite ne ha vinte appena 3

Benevento, Cannavaro esonerato (Vigorito è rinsavito). Dopo l’ennesima sconfitta, stavolta in casa contro il Venezia ultimo in classifica, il presidente Vigorito è rinsavito e ha esonerato Fabio Cannavaro straordinario calciatore, decisamente con meno fortuna da allenatore. Il Benevento è penultimo in classifica con un piede in Serie C.

Cannavaro era subentrato a Caserta dopo la sesta giornata, il Benevento aveva 7 punti ed era a metà in classifica. In 17 partite il Benevento di Cannavaro ha totalizzato 16 punti frutto di tre vittorie, sette pareggi e sette sconfitte.

La notizia è di Gianluca Di Marzio:

Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Venezia, il presidente del Benevento, Vigorito ha deciso di esonerare Fabio Cannavaro e il ds Pasquale Foggia.

L’allenamento in programma domani sarà diretto dall’allenatore della Primavera, Scarlato. La società giallorossa sta anche valutando la possibilità del ritiro. Fabio Cannavaro lascia così la panchina giallorossa dopo 3 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte. Dopo 6 anni termina anche l’avventura in giallorosso di Foggia, che nel 2017 era stato nominato responsabile del settore giovanile e nel 2018 era stato promosso direttore sportivo.

