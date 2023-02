Cannavaro sta portando il Benevento in Serie C, De Rossi vuole imitarlo con la Spal

Sanniti sconfitti in casa dal Venezia fanalino di coda e ora è al penultimo posto in classifica. La Spal perde col Bari nonostante l’ottimo debutto di Nainggolan

Fabio Cannavaro sta accompagnando il Benevento verso la Serie C. Al momento è da dimenticare la prima esperienza dell’ex Pallone d’oro su una panchina italiana. La squadra campana ha perso (in casa) anche contro il Venezia ultimo in classifica e adesso i sanniti sono penultimi in classifica con 23 punti. La retrocessione è ben più di un’opzione. Forse Vigorito farebbe bene a riprendere in considerazione le proprie scelte tecniche. Il blasone (peraltro da calciatore) serve a ben poco.

Vi abbiamo già scritto della sopravvalutazione come allenatori dei campioni del mondo del 2006 (basta ricordare che il migliore è Gattuso, con qualche lampo estemporaneo come quest’anno Grosso e Pippo Inzaghi sempre in Serie B).

Sta andando piuttosto male anche De Rossi che con la sua Spal ha perso 4-3 in casa contro il Bari di De Laurentiis e ora in classifica ha appena un punto in più del Benevento. I pugliesi (in gol anche il neoacquisto Sebastiano Esposito) hanno vinto 4-3 a Ferrara. A De Rossi non è bastato nemmeno Nainggolan entrato nella ripresa e autore di un assist e del gol del 4-2. Il belga ha cambiato volto alla partita. È nettamente più forte della media della Serie B e si vede e si sente.

