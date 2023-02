Bartomeu: «tutti i club hanno bisogno di analisi della partita dal punto di vista arbitrale»

Marca: “I rapporti arbitrali esistono dal 2001, quando Joan Gaspart era presidente. Quello che Bartomeu ha fatto è stato interrompere questo servizio”

Contatto da Marca, Bartomeu ha commentato lo scandalo che oggi ha coinvolto il Barcellona: “tutti i club hanno bisogno di un’analisi della partita dal punto di vista arbitrale”. Bartomeu ricopriva la carica di presidente nel periodo in cui il Barça ha interrotto questi pagamenti per rapporti arbitrali a Enriquez Negreira.

Il club, adesso rappresentato da Laporta, ha pubblicato un comunicato nel quale ammette di aver pagato il vicepresidente degli arbitri spagnoli ma assicura che tutti sia stato fatto nella piena legalità.

Sempre Laporta poi si dimostra sospettoso sulle tempistiche di queste indiscrezioni. Secondo lui non è un caso che siano stato pubblicate proprio quando il Barça sta andando bene (è primo in campionato):

«Non è un caso che informazioni di questo tipo escano quando il Barcellona sta bene, non è un caso»

Tornando a Bartomeu, l’ammissione di questi pagamenti arriva prima di una precisazione. I rapporti non sono nati sotto il suo mandato, come scrive Marca, ma “sono arrivati ​​​​al club dal 2001, quando Joan Gaspart era presidente. Con Laporta e Rosell questa pratica è continuata. Quello che Bartomeu ha fatto è stato interrompere questo servizio a causa dei suoi costi elevati e in un momento in cui il club ha iniziato a ridurre le spese.”

La procura ha comunque aperto un inchiesta per fare luce su questa vicenda che vede al centro i rapporti arbitrali in possesso di Negreira. Si trattava di rapporti nei quali si analizzavano partite di campionato e di coppa. “In essi si analizzavano le giocate dal punto di vista arbitrale e anche il modo di fischiare di ciascun arbitro. Tali relazioni sono state distribuite tra i delegati e gli allenatori di ciascuna squadra affinché ne traessero le dovute conseguenze.“

ilnapolista © riproduzione riservata