Marca analizza l’andamento del Barcellona gli anni dei pagamenti a Negreira

Il quotidiano, numeri alla mano, ha provato a capire se il club sia stato realmente agevolato in materia arbitrale

Secondo le informazioni raccolte da Cadena SER, che ha lanciato la bomba, il Barcellona ha effettuato diversi pagamenti per un ammontare ci circa 1,4 milioni di euro a Negreira, il vicepresidente degli arbitri spagnoli, tra il 2016 e il 2018. Marca fa il punto su quanto accaduto in quelle stagioni nella Liga, anni in cui il Var non era ancora stato introdotto

Stagione 2016/17

Nella stagione 2016/17, il Real Madrid ha vinto il titolo finendo davanti ai catalani. Con Zidane in panchina e Cristiano Ronaldo in grande spolvero. Marca analizza tutte le decisioni arbitrali della stagione:

Barcellona: 9 rigori a favore e 0 subiti; 1 espulsione e 10 avversari espulsi

Real Madrid: 8 rigori a favore e 4 subiti; 2 espulsioni e 4 avversari espulsi

Stagione 2017/18

Grande annata per i blaugrana contro un Real Madrid che ha finito per concentrarsi sulla Champions League.

Barcellona: 9 rigori a favore e 0 subiti; 1 espulsione e 10 avversari espulsi

Real Madrid: 8 rigori a favore e 4 subiti; 2 espulsioni e 4 avversari espulsi

Stagione 2018/19

Arriva il Var nella Liga spagnola, ma le polemiche arbitrali non si fermano. Il Barcellona vince ancora il titolo che sarà l’ultimo finora.

Barcellona: 5 rigori a favore e 2 subiti; 2 espulsioni e 4 avversari espulsi

Real Madrid: 10 rigori a favore e 4 subiti; 4 espulsioni e 3 avversari espulsi

In Spagna analizzano i dati dalla stagione 2012/13 per avere un intero decennio come metro di giudizio:

Barcellona. Senza VAR: a favore 57, contro 15 = +42. Con VAR: a favore 31, contro 19= +12

R. Madrid. Senza VAR: a favore 55, contro 26 = +29. Con VAR: a favore 43, contro 27= +16

Espulsioni contro:

Barcellona: 31 (11 prima del VAR e 20 con il VAR)

Real Madrid: 36 (23 prima del VAR e 13 con il VAR)

Espulsioni a favore

Barcellona: 61 (38 prima del VAR e 23 con il VAR)

Real Madrid: 41 (26 prima del VAR e 15 con il VAR)

