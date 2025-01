«Per come è stata giocata, per i numeri, è una sconfitta molto difficile da digerire contro una squadra indubbiamente forte. Questo è il calcio»

Gasperini: «Questa è una sconfitta che facciamo fatica a digerire per come è andata la partita»

Gasperini a Sky:

«Questa è una sconfitta che facciamo fatica a digerire per come è andata la partita, per come è stata giocata, per i numeri, questo è il calcio, è molto difficile da digerire».

«Ci possono essere partite in cui non ti sperimi al meglio, può capitare checi siano partite in cui non ti sperimi al meglio, oggi abbiam pagato questo risultato altre volte siamo stati pià fprtunati, non è un gran momento sotto l’aspetto della fortuna. Ma abbiamo fatto una grande partita».

«Oggi abbiamo giocato con grande qualità contro una squadra indubbiamente forte come il Napoli. Quando esci da queste prestazioni riparti ancora più forte».

Costacurta: «Sono sorpreso, è la prima volta che vedo l’Atalanta subire gol così».

«È vero, abbiamo rovinato il risultato, rimane il risultato».

«È da agosto che non parliamo di mercato. Dispiace l’infortunio di Kossounou. Non siamo stati fortunati tra Scamacca, lui e Scalvini».

ilnapolista © riproduzione riservata