Chi è José María Enríquez Negreira? l’ex vicepresidente degli arbitri che riceveva compensi dal Barcellona

El Mundo parla dell’ex arbitro definito storico anti-Madrid che ha arbitrato i Blancos in 36 occasioni estraendo 61 cartellini gialli e 5 espulsioni

È scoppiato, anzi deflagrato oggi il caso arbitri-Barcellona. Il caso, sollevato dall’emittente Cadena Seo solleva dubbi su circa 1,5 milioni che il club spagnolo ha pagato in tre anni al vicepresidente degli arbitri. El Mundo spiega chi è quest’uomo. Si tratta di José María Enríquez Negreira, ex arbitro già accusato di essere anti-Madrid:

«Molti anni prima di riscuotere denaro dal Barcellona, José María Enríquez Negreira, 77 anni, era già stato accusato di essere un arbitro anti-Madrid. Nato a Barcellona e attaccato alla scuola catalana. Recentemente gli è stato chiesto se un arbitro dovrebbe essere in grado di dirigere il club dalla sua città natale. “Sì. Molti dovrebbe poterlo farlo. Un giocatore di Madrid può giocare per il Barça, il Real Madrid o l’Atlético de Madrid senza problemi. Un arbitro no. Questo divario esiste»

Per altri, Enríquez Negreira continua ad essere uno dei migliori arbitri nella storia del campionato, come dimostra il premio Golden Whistle ricevuto nell’81/82:

“Il catalano ha iniziato ad arbitrare nel 1975 e ha concluso nel 1992. È stato in carica per 13 stagioni in Prima Divisione e ha avuto modo di arbitrare 132 partite in cui ha mostrato 433 cartellini gialli e 50 cartellini rossi prima di chiudere con un’ultima stagione in Seconda Divisione a 46 anni”.

Il Real Madrid è la squadra che ha arbitrato più volte in carriera, con 36 partite, e ben 61 cartellini gialli e cinque cartellini rossi per i suoi giocatori.

Enríquez Negreira ha arbitrato in tutti i tipi di derby. In uno ad alto rischio, tra Oviedo e Sporting alla fine degli anni ’80, fu ripreso da una telecamera spagnola mentre entrava nello stadio circondato dai tifosi. “Sei preoccupato per qualcosa?” gli chiesero. “L’aereo di ritorno”, rispose.

Dopo il suo ritiro, ha ricevuto la medaglia d’oro dalla Federazione catalana, e nel 1994 è diventato il braccio destro dell’allora presidente degli arbitri, Sánchez Arminio , che lo ha nominato vicepresidente del Comitato tecnico, carica che ha ricoperto ininterrottamente fino al termine della stagione 2017-18.

