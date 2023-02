Arsenal-Brentford, il Var non annulla gol in fuorigioco: licenziato

La nota dell’associazione degli arbitri su Calcio e Finanza: «Ha lasciato l’organizzazione di comune accordo, gli auguriamo il meglio»

L’errore commesso in Arsenal-Brentford dello scorso fine settimana costa al Var Lee Mason il licenziamento. Mason non aveva ravvisato il fuorigioco nel pareggio del Brentford con il gol di Ivan Toney. La rete andava annullata. L’associazione degli arbitri inglesi lo ha rimosso dall’incarico definitivamente.

La nota dell’associazione arbitrale inglese, il Professional Game Match Officials Limited è pubblicata da Calcio e Finanza.

“IL PGMOL conferma che il video assistente arbitro Lee Mason ha lasciato l’organizzazione di comune accordo. Lee è stato arbitro della Premier League per 15 anni e in quel periodo ha supervisionato 287 partite di massima serie, con l’ultimo arrivo durante le fasi finali della stagione 2021/22. La sua carriera completa nel gioco professionistico ha visto il 51enne arbitrare in oltre 500 partite dopo essere passato alla Football League nel 1998. Vorremmo ringraziare Lee per il suo servizio dedicato al gioco professionistico e gli auguriamo tutto il meglio per il futuro”.

