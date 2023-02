La Fa apre un fascicolo sull’aggressione dei tifosi dell’Arsenal a De Bruyne

I tifosi di casa hanno lanciato delle bottiglie verso di lui mentre camminava per il campo e si dirigeva verso la panchina.

La Fa sta indagando su un incidente tra Kevin de Bruyne e i tifosi dell’Arsenal durante la vittoria del Manchester City all’Emirates nella serata di ieri che ha visto il belga bersagliato di bottiglie mentre usciva dal campo. Il Manchester City ieri ha vinto lo scontro cruciale di Premier League riaprendo, di fatto, il campionato. Adesso i Citizens sono al comando della classifica ma vantano una partita in più rispetto ai Gunners.

De Bruyne ha aperto le marcature quando il City nella vittoria per 3-1 ai suoi rivali per il titolo di Premier League , prima di essere coinvolto anche in un breve battibecco a bordo campo con l’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta. Qualche tifoso sui social ha ironizzato sull’accaduto ritraendo il centrocampista del City bersagliato. Nei prossimi giorni si saprà di più in merito alla decisione della Fa sul caso De Bruyne

Il centrocampista ha ricevuto un’accoglienza ostile dai tifosi dei Gunners quando è stato tolto nelle ultime fasi della partita , con il pubblico di casa che lanciava bottiglie verso di lui mentre camminava per il campo e si dirigeva verso la panchina. Adesso la Fa indaga sulla tifoseria di Londra in seguito alle bottiglie che ha ricevuto durante la partita De Bruyne del Manchester City.

