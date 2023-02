Allegri contro il tifoso che contesta dagli spalti: «Stai zitto!» (VIDEO)

Durante Juventus-Fiorentina, l’allenatore Juve ha puntato il dito contro il tifoso e lo ha invitato a scendere in campo per un regolamento di conti

Il video ha fatto il giro del web. Ritrae un Massimiliano Allegri furioso, che durante Juventus-Fiorentina risponde a tono ad un tifoso che contesta la squadra dagli spalti. L’allenatore della Juventus lo indica col dito, gli urla: «Che c’è? Stai zitto!». E con un gesto lo invita quasi a scendere in campo per un regolamento di conti, come a dire: «Vieni qua».

Nel post partita, ai microfoni di Dazn, Allegri ha commentato la sua reazione, spiegando quanto era accaduto.

«Mi sono molto arrabbiato e non è da me, però mi dispiace che vengano fischiati i calciatori della Juventus. Chiunque scende in campo, deve essere aiutato: siamo in un momento complicato e tutti stanno dando il massimo. Vanno bene i fischi quando perdi, come è successo dopo la sconfitta con il Monza, però fischiare un calciatore solo dal nome non è giusto».

Allegri continua:

«Ci vuole l’aiuto del pubblico e nei momenti di difficoltà lo stadio deve diventare incandescente. Lo Stadium sa essere pesante e l’ha dimostrato nel passato: bisogna tornare a quella situazione lì. Non mi è piaciuta questa roba qui e magari adesso ce ne saranno meno di questi che vengono allo stadio per fischiare a prescindere. L’80-90% dei tifosi aiutano, poi alcuni partono da casa e decidono che Kean, De Sciglio e Paredes vanno fischiati».

