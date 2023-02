Allegri: «Brutto periodo? È per tutti un’esperienza nuova, cerchiamo di fare il meglio possibile»

A Sportmediset: «L’approccio con il Monza è stato buono. Pogba? Dispiace, ma sono cose che capitano quando arrivi da nove mesi di inattività»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato nel pre partita del quarto di finale di Coppa Italia che vede affrontarsi i bianconeri e la Lazio. Il tecnico toscano ha esordito a Sportmediset esordendo:

«Se vai avanti hai ottenuto il risultato, altrimenti diventa un risultato negativo. Dobbiamo fare una partita importante contro una squadra che sta giocando molto bene, che è molto forte. E quindi dovremo essere all’altezza».

Sull’approccio alla partita diverso da Juventus-Monza

«Ma lì l’approccio è stato buono, abbiamo preso due gol in maniera molto facile. Ora vediamo tutto in modo negativo per gli ultimi risultati sul campo e le vicissitudini esterne, ma il calcio ti dà subito la possibilità di rifarti».

Allegri sul brutto periodo della Juventus

«È per tutti un’esperienza nuova, va vissuta nel migliore dei modi, cercando di fare il meglio possibile. È un dovere che abbiamo verso società, tifosi e in primis noi stessi».

Su Pogba

«No, rassegnazione non deve essercene. Dispiace perché pensavamo di avere Paul a disposizione almeno per un po’ di minuti in questo periodo. Ma sono cose che capitano quando un giocatore viene da quasi nove mesi di inattività. Ci vuole un po’ di pazienza, lui sta lavorando bene e sta cercando di rientrare il prima possibile. Ma per ora non è possibile. Come ho detto ieri, bisogna navigare a vista».

