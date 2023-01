Spariti diversi milioni dal conto di Usain Bolt

La notizia è stata lanciata da quotidiano giamaicano The Gleaner. I soldi erano depositati presso la società di investimento giamaicana Stocks and Securities Limited (SSL)

Milioni di dollari sarebbero scomparsi da un conto appartenente alla leggenda dello sport Usain Bolt presso la società di investimento giamaicana Stocks and Securities Limited (SSL). La notizia, lanciata da quotidiano giamaicano The Gleaner che riporta la denuncia del manager della star dello sport Nugent Walker.

Sono stati fatti tutti i passi necessari per venire a capo di questo con l’intero portafoglio in fase di revisione».

Walker ha detto che Bolt ne sarebbe venuto a conoscenza mercoledì, ma che le indagini sono ancora in corso e non sono in grado di rivelare le somme coinvolte

La frode sarebbe ben più ampia, come riporta lo stesso quotidiano e coinvolgerebbe oltre un miliardo di dollari giamaicani in azioni e obbligazioni detenute da più di 20 clienti, tra cui la leggenda dello sprint Usain Bolt

Un ex dipendente della stessa società di investimento, rimasto anonimo, sarebbe sotto indagine per frode all’azienda, ma resta da chiarire se sia collegato alla faccenda che coinvolge il conto di Bolt. Uno degli avvocati del dipendente ha dichiarato

«Il mio cliente sta parlando sia con la società SSL che con i loro rappresentati».