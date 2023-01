“Spalletti un anno fa proprio contro l’Inter perse la prima e poi il Napoli rallentò” (Corsera)

Stasera a San Siro avrà l’occasione di prendersi la rivincita contro la squadra che lo ha sedotto e poi abbandonato, preferendogli Conte

Stasera Inter-Napoli, il Corriere della Sera si sofferma su Spalletti.

Spalletti, come Inzaghi, lo scudetto non lo ha mai vinto, almeno in Italia, e ha davanti un’occasione forse irripetibile, anche quella di prendersi una rivincita contro la squadra che lo ha sedotto e poi abbandonato, preferendogli Conte. Luciano, artigiano della panchina, studioso del mestiere e innovatore, si meriterebbe di vincere il campionato ma in questa lunga vigilia non avrà dimenticato che l’anno scorso, proprio a San Siro contro i nerazzurri, ha perso per la prima volta e che da quel momento il cammino della sua creatura è stato claudicante, con una vittoria e ben tre sconfitte nelle successive 7 partite. Allora, anche lui, come Simone, nonostante l’enorme vantaggio da gestire, sentirà il peso della ripartenza e di una notte che vale una stagione e può valere una carriera.