Rinnovo di Gavi, la Liga annuncia ricorso contro il Barcellona

Nel campionato spagnolo si finisce in tribunale anche per un rinnovo contrattuale. Il Barcellona ha rinnovato il contratto di Gaviu e secondo la Liga non avrebbe potuto farlo ma sarebbe fuori dai parametri economici previsti. Il Barça ha ottenuto la registrazione di Gavi (che giocherà col numero 6 che fu di Xavi) grazie al tribunale di Barcellona ma la Liga ha già annunciato ricorso.

Las medidas cautelarisimas que se han tomado contra @Laliga, se toman sin oír a la @liga, nos opendremos a las mismas en el procedimiento, esperemos el final 👇 Nota informativa de LaLiga ante el comunicado del FC Barcelona sobre la inscripción de Gavi. https://t.co/rhTE3NkBaA — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) January 31, 2023

Scrive El Mundo Deportivo quotidiano che segue il Barcellona:

LaLiga ha rilasciato una dichiarazione in cui ha assicurato che avrebbe rispettato la misura giudiziaria, ma avvertendo che avrebbe presentato appello.

La nota de LaLiga è la seguente: “Per quanto riguarda la dichiarazione rilasciata dal Barcelona in merito all’adozione della misura precauzionale senza precedenti emessa da un Tribunale di Barcellona per consentire la registrazione del giocatore Pablo Sáez “Gavi” come membro della prima squadra prima delle 23:59:59 di oggi, martedì 31 gennaio 2023, LaLiga desidera sottolineare che non è a conoscenza del contenuto della denuncia e che questa misura cautelare è stata adottata senza aver avuto l’opportunità di presentare le sue argomentazioni. LaLiga, non poteva essere altrimenti, rispetterà la risoluzione cautelare e annuncia che si opporrà a tale misura considerando che ci sono sufficienti motivi di fatto e legali per consentire al Tribunale di accettare il suo ricorso che sarà depositato al momento opportuno.”