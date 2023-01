Un giudice costringe la Liga a registrare il contratto di Gavi al Barça

La Vanguardia: “La sentenza del tribunale commerciale numero 12 del Barcellona obbliga LaLiga a registrare il contratto nonostante il rifiuto di Tebas”

La Vanguardia riporta che la giustizia ha obbligato la Liga a far depositare il contratto di Gavi da parte del Barcellona. Del tutto contrario il presidente Tebas, che anche ieri, durante un evento a Madrid, aveva ribadito la necessità del club catalano di ridurre ancora il monte ingaggi.

Scrive La Vanguardia:

“Il calciatore dell’FC Barcelona Gavi potrebbe essere registrato oggi nella Liga come giocatore a pieno titolo della prima squadra del Barça dopo che un reclamo da parte dei servizi legali del club ha ottenuto una sentenza favorevole da parte di un giudice. La sentenza del tribunale commerciale numero 12 di Barcellona obbliga LaLiga a registrare il contratto nonostante il rifiuto di Tebas, poiché secondo lui salterebbe il fair play finanziario“.

C’è ancora una speranza per Tebas. Potrebbe far ricorso e impugnare la sentenza del giudice. La Liga è infatti sicura e convinta dell’impossibilità del Barcellona in merito a far firmare Gavi proprio per via delle regole Uefa sulle finanze dei club.

“LaLiga potrebbe ancora impugnare la sentenza del giudice, dal momento che continuano a ritenere che l’attuale situazione economica del club catalano non gli consenta di registrare questo nuovo contratto, dove Gavi aumenterà il suo stipendio, il che significa che il Barça avrà più spese in bilancio. La squadra dovrebbe presentare oggi il nuovo contratto del calciatore. Da LaLiga sottolineano di non aver ricevuto alcuna notifica al riguardo e assicurano che, in tal caso, si atterranno alla decisione giudiziaria, mantenendo la possibilità di presentare ricorso e che il giudice possa modificare i suoi criteri“.