Plusvalenze, la Corte d’Appello Figc riapre il processo. 15 punti di penalizzazione per la Juventus

Accolta l’istanza per revocazione del processo plusvalenze, presentata dalla procura Figc. Prosciolti gli altri club

La Corte Federale d’Appello presieduta da Mario Luigi Torsello ha preso la sua decisione in merito alla riapertura del processo sportivo sulle plusvalenze.

Accolta l’istanza per revocazione del processo plusvalenze, presentata dalla procura Figc. La Corte Federale d’Appello ha riaperto un procedimento sportivo a carico della Juventus. Lo riporta l’Ansa. Sanzioni solo per la Juve e i suoi dirigenti, prosciolti gli altri club.

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, i punti di penalizzazione per la Juventus sono 15. Molti di più di quanti ne aveva chiesti la Procura Federale.

La Procura Federale aveva chiesto 9 punti di penalizzazione per la Juventus e, contestualmente, per i dirigenti del club bianconero, le seguenti misure: inibizione di 20 mesi e 10 giorni per Paratici, 16 mesi per Agnelli, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per Cherubini. Chiné aveva richiesto inoltre ammende per gli altri 8 club coinvolti (e inibizioni per i rispettivi dirigenti).

La Juventus scivola al dodicesimo posto in classifica, con Empoli e Bologna, a 22 punti.