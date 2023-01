Napoli, torna di moda il nome di Brekalo

Secondo Di Marzio il club azzurro ha già avviato i contatti con il Wolfsburg per provare a portare a gennaio l’esterno croato

Josip Brekalo continua ad essere un giocatore largamente apprezzato in Serie A e anche il Napoli sembra aver messo gli occhi su di lui. Riferisce il noto esperto di calciomercato Gianluca di Marzio che anche altri club sono sul croato:

“Dopo Monza e Fiorentina, che nelle scorse settimane avevano avviato dei discorsi con il Wolfsburg per il suo ritorno in Italia, anche il Napoli adesso sembra volere l’ex ala del Torino”.

Prosegue Di Marzio:

“Il club azzurro ha avviato i contatti con il Wolfsburg per provare a portare a gennaio l’esterno croato. In realtà, Brekalo rappresenta per il Napoli già una vecchia idea di mercato, ma adesso c’è l’intenzione di regalarlo alla squadra di Spalletti”.

Brekalo ha il contratto in scadenza a giugno e il Wolfsburg vuole sbarazzarsi del croato il prima possibile. La Fiorentina è molto vicina al giocatore e i viola puntano a chiudere a prescindere dalla questione legata a Nico Gonzalez, cercato insistentemente dal Leicester.

L’operazione potrebbe favorire il Napoli anche in virtù dell’economicità del giocatore. Brekalo si potrebbe liberare per poco più di un milione di euro e, per le sue qualità, si tratterebbe di un vero affare da non lasciarsi scappare. I discorsi non sono chiusi e non si chiuderebbero dopo il 31 gennaio. La trattativa potrebbe essere portata avanti anche in vista della prossima stagione.