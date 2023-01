Mourinho potrebbe tornare in Inghilterra, un’altra volta al Chelsea (Daily Mail)

Si ipotizza un terzo ritorno ai Blues. La moglie e i figli del tecnico portoghese della Roma vivono ancora in Inghilterra

Secondo quanto afferma il Daily Mail, Jose Mourinho non vede l’ora di tornare in Inghilterra la prossima stagione dopo la mancanza di interventi sul mercato da parte della Roma.

Si ipotizza un terzo ritorno al Chelsea che, secondo la stampa d’oltre Manica, sarebbe il suo scenario ideale e i suoi intermediari hanno fatto sapere che sarebbe interessato a qualsiasi posto vacante allo Stamford Bridge, ma il club ha chiarito che intende dare fiducia a Graham Potter .

La moglie e i figli di Mourinho vivono ancora in Inghilterra e lui ha sempre preferito lavorare in Premier League piuttosto che altrove.

Il portoghese ha vinto l’Europa Conference League a Roma la scorsa stagione e i giallorossi sono attualmente quinti in Serie A, ma non hanno le risorse per lottare per il titolo. Anche la panchina del West Ham potrebbe essere disponibile nel prossimo futuro viste le difficoltà di David Moyes, anche se Mourinho non lascerà la Roma a metà stagione.

La decisione di Mourinho, quindi, arriverà alla fine di questa stagione. Sul tecnico portoghese ci sono state anche voci che lo vedevano sulle panchine di Nazionali come Brasile e Portogallo. Al momento pensa a concludere la stagione a Roma cercando di centrare la qualificazione in Champions League.