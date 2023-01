L’ex Juve Padovano assolto dall’accusa di traffico di droga dopo 17 anni

Nel 2006 la procura di Torino aveva chiesto 24 anni di reclusione: la Cassazione aveva poi annullato la condanna a sei anni e otto mesi. Ora l’appello del processo-bis

Michele Padovano è stato assolto dall’accusa di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Si tratta dell’ennesimo capitolo giudiziario della vicenda, arrivata fino al processo d’appello bis – celebrato a Torino – che era stato ordinato dalla Cassazione. L’origine della vicenda risale addirittura al 2006, quando l’ex calciatore era stato coinvolto in una vasta inchiesta della procura di Torino su un traffico di hashish. Queste le parole degli avvocati, Michele Galasso e Giacomo Francini, al termine della sentenza:

«Siamo davvero felici che l’esame approfondito della Corte d’Appello abbia finalmente restituito a Padovano la propria dignità e la propria vita».

In primo grado la pubblica accusa aveva chiesto 24 anni di reclusione. La Cassazione aveva poi annullato con rinvio la condanna a sei anni e otto mesi. Gli avvocati:

«Non abbiamo mai dubitato dell’innocenza del nostro assistito, che ha avuto la forza di continuare a credere nella giustizia pur in una vicenda così lunga, complicata e travagliata».

A La Stampa, qualche tempo fa, Padovano si disse innocente e raccontò come aveva passato gli ultimi 15 anni:

«Sono innocente. Questi 15 anni sono stati uno strazio. Non ho mai perso un’udienza e dopo la condanna in secondo grado, la mia fiducia nella giustizia ha vacillato. Ora quella fiducia l’ho ritrovata. E dopo 15 anni di limbo voglio riprendermi ciò che mi è stato tolto. Perché adesso non ho più nulla».