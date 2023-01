La rosa del Milan è troppo corta (CorSera)

La sconfitta in Coppa Italia col Torino dimostra ciò che già si sapeva. I titolari, giocando sempre, sono stanchi. Eppure Maldini esclude movimenti di mercato

Sul Corriere della Sera, Carlos Passerini analizza la sconfitta del Milan in Coppa Italia, contro il Torino. Sfuma il primo obiettivo della stagione dei rossoneri. Ora la questione si complica.

“Brutta batosta per il Milan, che al trofeo di Lega ci teneva: lo scudetto sarà una corsa in salita, col Napoli già a +7, quindi un piano B sarebbe servito come l’oro”.

Per la squadra di Pioli è stata una “doccia gelata”: non usciva al primo turno di Coppa dal 2008. Sabato il Milan giocherà la Supercoppa con l’Inter, a Riad. Servirà tutto un altro Milan. Ma la partita di ieri ha confermato ciò che già si sapeva, scrive Passerini, ovvero che la rosa del Milan è troppo corta.

“Servirà però un altro Diavolo, perché quello di ieri, complice il ricorso maxi ai riservisti, è uscito con le ossa rotte. Confermando ciò che già sapevamo: la rosa è corta, troppo. E i titolari, giocando sempre, sono stanchi. Maldini però ha ribadito che sul mercato non ci saranno movimenti”.

Ieri il direttore tecnico, prima del match ha detto, infatti, a SportMediaset:

«Da questa linea non ci scostiamo, perché quando tutti versano lacrime da coccodrillo con il calcio che è in difficoltà… noi che stiamo andando verso un calcio sostenibile dovremmo essere presi come esempio. Ci sentiamo competitivi, siamo campioni in carica, abbiamo ancora quattro competizioni da giocare e quindi non faremo grandi investimenti e nel mercato invernale non faremo praticamente niente».

Passerini scrive:

“Da Rafael dipende il futuro, verissimo. Ma il presente? Una mano sul mercato servirebbe, in attacco”.

Per la sconfitta di ieri, conclude, “il Milan ha le sue colpe. Enormi“.