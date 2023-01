La Juve vuole 30 milioni per McKennie e il Bournemouth è disposto a darglieli (Tuttosport)

Il club vuole venderlo a gennaio, il calciatore però preferisce il Dortmund. Agnelli si sorprese della sua presunta valutazione di 50 milioni

Nel caso di McKennie le notizie di mercato sono molteplici. Da un lato la Juventus è disposta a venderlo a gennaio. E fin qui, ci sembra anche normale. Ma vuole trenta milioni. Per McKennie. L’incredibile è che il Bournemouth è persino disposto a sborsarli. Ma il calciatore preferisce il Dortmund. Lo scrive Tuttosport.

A partire a gennaio, invece, potrebbe essere Weston McKennie che sino ad ora alla Juventus ha offerto un rendimento a fasi alterne. Non c’è alcuna intenzione di fare sconti, però, e la richiesta per il texano parte da 30 milioni di euro. È pronto a metterli sul piatto il Bournemouth, che tuttavia non è destinazione gradita al centrocampista. Diverso, invece, può essere il discorso con il Borussia Dortmund: McKennie conosce bene la Bundesliga (ha giocato nello Schalke dal 2016 al 2020). Nel caso in cui la Juventus ottenesse i 30 milioni in questione, potrebbe alzare il tiro per ciò che riguarda il capitolo terzino che al momento vede in pole position profili più lowcost come Karsdorp della Roma e Maehle dell’Atalanta.

Ricordiamo che McKennie è finito suo malgrado nelle intercettazioni, in una conversazione tra Agnelli e Cherubini in cui lo stesso Agnelli si meravigliò della quotazione dello statunitense: 50 milioni di euro.

Cherubini, parlando con Paratici, con particolare riferimento alla cessione del calciatore turco Demiral, Cherubini afferma testualmente: “io farei un prestito con diritto alzando i valori”.

Parlando della possibile cessione di McKennie Weston, Cherubini si è confrontato con Giovanni Manna (ds della squadra Under 23 della Juventus) riferendo di aver richiesto una cifra pari a 50 milioni e che il referente del club inglese interessato all’acquisto (cioè il West Ham) sarebbe più disponibile – “per abbassà un po’ il valore” – a inserire nell’operazione, come parziale contropartita, il calciatore Poveda.

Cherubini si è poi confrontato con il presidente Agnelli il quale ritiene eccessiva la cifra richiesta, in quanto egli afferma: “cioè West vale oggi 50 milioni?”. A tale riguardo Cherubini riferisce che il calciatore è stato acquistato per circa 30 milioni, bonus compresi, e che “se ci danno 50 milioni, glielo diamo!”.