La Juve celebra i record dell’era Agnelli: “ci sono le emozioni e le opinioni, e poi ci sono i numeri”

In un comunicato il club elenca i risultati dei 13 anni di gestione del presidente: “record mai visti prima”

Quella contro il Napoli è stata l’ultima partita della Juventus con Andrea Agnelli presidente. Il 18 gennaio entrerà in carica il nuovo consiglio di amministrazione. Il presidente della Juventus diventerà, ufficialmente, Gianluca Ferrero. Il club bianconero ha voluto ricordare i tredici anni di gestione Agnelli, tredici anni di record che, scrive nel comunicato pubblicato sul suo sito, non si sono mai visti prima.

19 – I trofei vinti dalla Prima Squadra maschile in questi anni

10 – Le competizioni che le Juventus Women sono state capaci di mettere in bacheca dal 2017, anno di fondazione

102 – I punti della stagione 2013/14, il massimo per una squadra al termine di un campionato di Serie A.

0 – Le sconfitte dei bianconeri nel 2011/12, in cui la Juventus ha chiuso il campionato senza nemmeno una sconfitta (23V, 15N), l’unica squadra a riuscirci in Serie A in un campionato a 20 squadre.