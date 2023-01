Juventus, si teme che l’Uefa possa escluderla dalle coppe per più di un anno (Gazzetta)

“A forza di vincere si rischia il delirio di onnipotenza e di sentirsi inattaccabili. Ma i tifosi non vanno umiliati”

La Gazzetta di Cairo commenta così la sentenza che ha condannato la Juventus a 15 punti di penalizzazione. Anche la Gazza sottolinea il comunicato del presidente Ferrero e la frase “ci difenderemo senza arroganza”:

Come spesso accade, a forza di vincere si rischia il delirio di onnipotenza e di sentirsi inattaccabili, ingiudicabili e dunque al di sopra anche delle regole. Si crea un mix di presunzione, furbizia, arroganza che non porta mai a nulla di buono (non a caso il neo presidente Ferrero all’assemblea degli azionisti ha detto: difenderemo il club con rigore, ma senza arroganza).

Prima il tentativo di mettere in piedi in modo subdolo e carbonaro la Superlega, idea che è costata ad Agnelli il ruolo di presidente Eca e la carriera nelle cariche internazionali. Poi il sistema collaudato di plusvalenze per sistemare bilanci zavorrati da operazioni fuori budget e dalla crisi economica acuita dal Covid. E infine il caso degli stipendi dei calciatori. Che ora spaventa ancora più di prima, perché oggetto di un futuro giudizio. Così come si teme che l’Uefa possa usare la mano pesante con l’esclusione dalle coppe per più di un anno. Si vedrà.

Chi ha sbagliato deve pagare. Senza sconti. Ma c’è anche un popolo juventino che non va umiliato. Le colpe dei dirigenti, non a caso già dimissionari o defenestrati fate voi, non ricadano su milioni di tifosi incolpevoli di come venivano gestiti i bilanci del club.