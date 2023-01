Italia, domani il lancio della nuova maglia Adidas

La maglia di casa sarà realizzata nel classico colore azzurro. Quella da trasferta avrà il bianco come colore principale

Calcio e Finanza scrive che è previsto per la giornata di domani il lancio della nuova maglia da gioco che la Nazionale di Roberto Mancini utilizzerà nei prossimi appuntamenti. Con il nuovo anno ha preso il via, infatti, anche la partnership tra la Figc e Adidas, celebre brand di abbigliamento sportivo che vestirà gli Azzurri nei prossimi anni fino al 2031.

Nelle ultime settimane sono state svelate le prime immagini ufficiali dei kit da Footy Headlines. La maglia di casa sarà realizzata nel classico colore azzurro, con le tre tipiche strisce bianche di Adidas sulle spalle e degli inserti dorati sul colletto e sul bordo delle maniche.

🔥🔎🇮🇹 Adidas Italy 2023 Home & Away Kits Leaked – Launch Tomorrow: https://t.co/axIH9b8DZ7 — Footy Headlines (@Footy_Headlines) January 16, 2023

Per quanto riguarda invece la divisa da trasferta, in questo caso Adidas ha osato di più, realizzando una maglia che vede il bianco come colore principale, spezzato da venature di colore blu scuro. Lo stesso blu è utilizzato per il logo di Adidas e per le tipiche tre strisce, simbolo dell’azienda, che sono presenti sulle spalle.

Dopo quasi 20 anni di rapporto, il brand tedesco e gli Azzurri hanno detto basta e non hanno rinnovato l’accordo che scadeva proprio nel 2022. Il rapporto tra Italia calcistica e Puma proseguiva ormai dal 2003, anno in cui sostituì Kappa sulle maglie della Nazionale. Assieme, il brand tedesco e gli Azzurri non solo hanno rinnovato due contratti, uno nel 2008 e l’altro nel 2015, ma hanno raggiunto traguardi sportivi impressionanti che renderanno le maglie create delle icone senza tempo, in primis la vittoria del Mondiale nel 2006 e l’Europeo nel 2021.