Brutto infortunio per Ospina, l’Al-Nassr pensa di sostituirlo con Navas

Ospina si è fratturato il gomito, resterà fuori per sei settimane. Per Marca l’operazione Navas potrebbe concludersi in settimana

Durante il derby arabo tra Al-Shabab e Al-Nassr c’è stato uno scontro durissimo che ha visto coinvolto l’ex portiere del Napoli, David Ospina. Il colombiano è stato sostituito nei minuti di recupero. L’infortunio è stato davvero brutto: Ospina è stato immobilizzato sulla barella e poi trasferito all’esterno dello stadio con un’ambulanza. L’ex portiere azzurro è uscito in barella, con il viso coperto dalle lacrime.

Nelle ore successive al match la squadra di Ospina e Cristiano Ronaldo ha fatto chiarezza sulla situazione, riportando l’esito degli esami: frattura al gomito. Il portiere colombiano dovrà stare fuori per circa sei settimane, come reso noto dal club saudita. Si apprende che l’ex Napoli è volato a Madrid per consultare uno specialista e valutare se sia opportuno ricorrere a un intervento chirurgico.

Per sostituire Ospina, l’Al-Nassr ha aperto le trattative con il Paris Saint-Germain per l’ingaggio del portiere costaricano Keylor Navas. L’infortunio di David Ospina, riporta Marca, ha costretto l’allenatore Rudi García a chiedere l’acquisto di un nuovo portiere e la prima opzione è proprio l’ex giocatore del Real Madrid. L’operazione potrebbe chiudersi addirittura in settimana, visto che giovedì il Psg giocherà in amichevole contro una selezione mista formati da calciatori di Al Nassr e Al Hilal.