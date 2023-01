In Coppa Italia spazio all’altro Napoli. Debutta Bereszynski

Stasera contro la Cremonese in attacco il tridente Raspadori Simeone Elmas. Non riposano invece Anguissa e Lobotka

Il Napoli torna in campo stasera per gli ottavi di finale di Coppa Italia, ore 21 al Maradona e su Canale 5. Spalletti schiera il tridente Raspadori Simeone Elmas mentre, scrive il Corriere dello Sport, a centrocampo giocheranno Anguissa, Ndombele e Lobotka.

Va in campo, dentro una logica inattaccabile, chi ha avuto meno occasioni, chi deve offrire risposte che somiglino a garanzie, chi non è sul mercato (e dunque: niente Sirigu, che potrebbe andare alla Fiorentina; né Demme che ha una serie di ammiratori sparsi in Europa); e resta fuori chi si è speso, e tanto, chi – chiaramente – è squalificato (come Lozano e con lui Domenichini), chi è un po’ ammaccato (per esempio Politano).

La difesa è inedita, sembra possa essere modificata da destra a sinistra, annuncia il debutto in maglia azzurra di Bereszynski.