Grande ammucchiata Champions: sei squadre per tre posti (la Roma vince 2-0)

Roma, Lazio e Atalanta sono a tre punti da Juventus e Inter terze in classifica a 37. Il Milan è a 38. Nessuno può dirsi sicuro di entrare nelle prime quattro

Grande ammucchiata Champions.

La Roma di Mourinho, anzi dovremmo dire di Dybala vince 2-0 sulla Fiorentina. Doppietta dell’argentino, il primo con una bella girata al volo deviata quel tanto da ingannare Terracciano, il secondo nel finale su assist di Abraham. Entrambi i gol segnato in superiorità numerica per l’espulsione di Dodo al 24esimo per doppia ammonizione.

Quando manca una giornata alla fine del girone d’andata, la situazione Champions si presenta come una grande ammucchiata. Dal secondo posto in giù nessuna squadra può dirsi certa di entrare tra le prime quattro. Perché il Milan ha 38 punti, uno in più rispetto a Inter e Juventus. Ma a 34 c’è un terzetto agguerrito: Roma, Lazio e Atalanta. Oggi hanno vinto tutte. In questo turno hanno recuperato due punti al Milan fermato 2-2 a Lecce e tre alla Juventus travolta a Napoli.

Inter e Juventus hanno appena tre punti di vantaggio sul terzetto di outsider. Sia la Roma sia l’Atalanta e anche la Lazio possono sognare la Champions. Ce l’hanno a tre punti.

In testa ovviamente c’è il Napoli che veleggia lontano a 47 punti.