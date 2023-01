Il Milan perde due punti in albergo, ora il Napoli ne ha nove di vantaggio

Rossoneri vanno subito sotto di due gol, storditi dal 5-1 del Napoli. Riescono almeno a non perdere ma perdono altri due punti sugli azzurri

Napoli forza nove. Con il pareggio del Milan a Lecce per 2-2, sono nove i punti di vantaggio della squadra di Spalletti sulla seconda in campionato che è appunto il Milan di Pioli. I rossoneri sono entrati in campo storditi dalla prestazione di ieri sera del Napoli che ha schiantato la Juventus. Una dimostrazione di superiorità che avrà certamente intaccato l’autostima di Milan e Inter, oltre a quella della Juventus.

Hanno perso lo scudetto in albergo anche quelli del Milan? Di certo hanno subito due gol nei primi 23 minuti, il Lecce ha sfiorato il 3-0. Poi, nella ripresa, c’è stata una minima reazione anche se nulla di trascendentale. Prima il gol di Leao, con il portiere leccese non immune da responsabilità, quindi il 2-2 di Calabria. In due giornate i rossoneri hanno perso quattro punti sulla squadra di Spalletti. A venti giornate dalla fine sono nove i punti di vantaggio del Napoli sul Milan.