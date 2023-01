Demme, tra Adana e Napoli non c’è accordo sulla formula (CorSport)

Il club turco vorrebbe il centrocampista in prestito con diritto di riscatto, ma il Napoli preferirebbe cederlo a titolo definitivo, o in prestito ma con obbligo di riscatto.

L’Adana Demirspor di Montella è interessata a Demme, ma tra il club turco e il Napoli non c’è accordo sulla formula dell’affare, scrive il Corriere dello Sport. L’Adana vorrebbe prendere il centrocampista in prestito con diritto di riscatto, ma il club di De Laurentiis preferirebbe cederlo a titolo definitivo, o almeno con la formula del prestito ma con l’obbligo di riscatto.

Il Corriere dello Sport scrive:

“Curioso anche l’incrocio che sta prendendo forma tra Napoli e Francoforte, la città dell’Eintracht. Il prossimo avversario degli azzurri in Champions: il club tedesco segue Demme, centrocampista con ammiratori anche in Italia (Monza) e in Turchia. Per la precisione: l’Adana Demirspor di Montella propone un prestito con diritto di riscatto, ma il Napoli, se proprio deve, preferisce cederlo a titolo definito o in prestito con obbligo”.

Dell’interesse dell’Adana per Demme aveva scritto ieri il giornalista Sky Gianluca Di Marzio. Abbiamo riportato la notizia così:

L’Adana Demirspor, squadra turca allenata da Vincenzo Montella, ha presentato un’offerta ufficiale al Napoli per Diego Demme. Come scrive Gianluca Di Marzio. Il centrocampista del Napoli è una delle opzioni papabili per il centrocampo della squadra turca. L’Adana, prima di Demme, ha incassato il ‘no’ di Bakayoko che ha preferito declinare l’opzione in Turchia. Si apprende da Di Marzio che il club turco ha proposto un prestito con diritto di riscatto per prelevare dal Napoli Demme, si attende ora una risposta del giocatore tedesco e – soprattutto – del club allenato da Spalletti. L’offerta è ufficiale quindi con il Napoli che adesso deve rispondere all’assalto della squadra turca. Nei prossimi giorni si saprà di più ma Demme è sempre più vicino all’addio.