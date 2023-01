Dopo il no di Bakayoko, l’Adana vuole ripiegare su Demme

Il tedesco è la seconda scelta della squadra di Montella. Su di lui c’è anche la Salernitana. Fin qui ha giocato 20 minuti in stagione Serie A

L’Adana Demirspor, squadra turca allenata da Vincenzo Montella, ha presentato un’offerta ufficiale al Napoli per Diego Demme. Come scrive Gianluca Di Marzio. Il centrocampista del Napoli è una delle opzioni papabili per il centrocampo della squadra turca. L’Adana, prima di Demme, ha incassato il ‘no’ di Bakayoko che ha preferito declinare l’opzione in Turchia.

Si apprende da Di Marzio che il club turco ha proposto un prestito con diritto di riscatto per prelevare dal Napoli Demme, si attende ora una risposta del giocatore tedesco e – soprattutto – del club allenato da Spalletti. L’offerta è ufficiale quindi con il Napoli che adesso deve rispondere all’assalto della squadra turca. Nei prossimi giorni si saprà di più ma Demme è sempre più vicino all’addio.

Nelle ultime settimane è stato accostato a diversi club, tra questi, anche la Salernitana. I dirigenti granata hanno osservato da vicino Demme durante la tournée turca del mese scorso ma ancora non hanno formulato una proposta ufficiale.

Demme è arrivato a Napoli a gennaio 2020 dal Lipsia. In tre anni ha giocato 85 partite e realizzato 5 gol. In questa stagione, però, solo 3 presenze in Serie A con poco più di 20 minuti effettivi di gioco.