Contini verso la Reggina, si complica il rientro a Napoli (CorMez) 

Il portiere, in prestito alla Sampdoria, avrebbe più possibilità di giocare, nella Reggina: si contenderebbe il posto da titolare con Colombi

Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, il rientro anticipato di Contini al Napoli, dal prestito alla Sampdoria si complica. Il portiere potrebbe andare alla Reggina, dove avrebbe più possibilità di giocare, contendendo il posto da titolare a Colombi. Ricordiamo che Contini avrebbe dovuto essere inserito nella trattativa tra Napoli e Sampdoria che ha visto sbarcare a Genova Zanoli e a Napoli Bereszynski. Entrambi sono stati convocati nella partita di domenica scorsa, che ha visto contrapposte le due squadre in Serie A. Zanoli ha avuto spazio nella Samp. Bereszynski è rimasto seduto in panchina nel Napoli.

Il Corriere del Mezzogiorno scrive:

“Va avanti anche il mercato, si complica il rientro anticipato del portiere Contini dal prestito alla Sampdoria poiché sembra diretto alla Reggina, dove avrebbe maggiori chances di giocare duellando con Colombi per il posto da titolare”.

Qualche giorno fa, la Gazzetta dello Sport scriveva di Contini:

“Ma il giovane azzurro va in prestito secco mentre per l’esperto polacco il Napoli si è riservato un diritto di riscatto a 1,8 milioni di euro. Non si sa se si farà a tempo a concludere le rispettive pratiche di tesseramento in tempo per la partita di domani a Marassi. I club però hanno un accordo per concludere la vicenda in parallelo. Mentre è stata

rinviata la terza operazione, quella del portiere Nikita Contini, il cui cartellino è di proprietà del Napoli. La Samp ha bisogno di tempo per trovare un’alternativa come secondo. Mentre gli azzurri vogliono capire le intenzioni di Salvatore Sirigu, perché se l’esperto sardo partirà il rientro di Contini diventa non più differibile”.