Rinviato il passaggio di Contini dalla Samp al Napoli (Gazzetta)

La Samp ha bisogno di tempo per trovare un’alternativa come secondo, mentre il Napoli aspetta di capire le intenzioni di Sirigu

Oggi Bartosz Bereszynski sosterrà le visite mediche con il Napoli, poi arriverà l’ufficialità del passaggio dalla Sampdoria al club di De Laurentiis. Nell’operazione, come è noto, è incluso anche Zanoli. Quest’ultimo passa ai doriani in prestito secco, mentre per Bereszynski c’è il diritto di riscatto. Nella trattativa era inizialmente incluso anche il ritorno alla base di Contini, ma, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere rinviato. Il motivo è che la Sampdoria deve trovare prima un sostituto del portiere, che sia una valida alternativa come secondo nel ruolo. Intanto, il Napoli aspetta di capire cosa sarà di Sirigu. Il Cagliari è interessato al vice di Meret: se dovesse partire, non sarebbe più procrastinabile l’arrivo di Contini.

La Gazzetta dello Sport scrive:

“Ma il giovane azzurro va in prestito secco mentre per l’esperto polacco il Napoli si è riservato un diritto di riscatto a 1,8 milioni di euro. Non si sa se si farà a tempo a concludere le rispettive pratiche di tesseramento in tempo per la partita di domani a Marassi. I club però hanno un accordo per concludere la vicenda in parallelo. Mentre è stata

rinviata la terza operazione, quella del portiere Nikita Contini, il cui cartellino è di proprietà del Napoli. La Samp ha bisogno di tempo per trovare un’alternativa come secondo. Mentre gli azzurri vogliono capire le intenzioni di Salvatore Sirigu, perché se l’esperto sardo partirà il rientro di Contini diventa non più differibile”.