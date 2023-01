Carvajal: «Mi sento madrileno da sempre. Il Real mi chiamò la prima volta alla mia comunione»

A Gq: «Mi rendo conto di aver consumato il 60 o il 70% della mia carriera e che devo godermi ogni giorno, ogni allenamento e ogni partita e sfruttarla al meglio».

Il terzino destro del Real Madrid, Dani Carvajal, ha rilasciato una lunga intervista alla rivista GQ. Nel corso di essa si è potuto esprimere su diversi temi, dalla gioventù nelle giovanili del Real fino alle 5 vittorie in Champions League. Queste le sue parole:

Sull’impegno di essere un giocatore del Real Madrid da tanti anni:

«Mentirei se dicessi di no, essere al Real Madrid per così tanti anni richiede molto impegno fisico e mentale, e quando provi a trovare la tua strada dopo una stagione di infortuni, dubiti che tornerai mai a stare bene e a raggiungere quel livello in cui eri».

Nelle due finali di Champions League che hanno preceduto l’ultima, infatti, è stato infortunato

«La verità è che cerco anche di cogliere il lato positivo degli infortuni. Penso che mi abbiano reso più forte, che mi abbiano fatto maturare molto. Ma è vero che nell’ultima finale contro il Liverpool ho avuto un avversario duro come Luis Díaz. Tuttavia, ho fatto del mio meglio e ho giocato una grande partita».

Cosa significa essere del Madrid

« I fan di tutto il mondo ammirano i nostri valori di umiltà ed educazione. E molti si identificano con la squadra perché è la più grande squadra di calcio del mondo».

Racconta che è stato chiamato dal Real Madrid alla sua prima comunione.

«Mi ha visto uno scout, si chiamava Santiago del Hierro, e ha detto ai miei genitori che voleva che facessi i test per il Real Madrid. Mi hanno dato la notizia il giorno della mia comunione, a sorpresa. C’erano quattro fine settimana in un mese, tu ci andavi a fare le partite, io sono andato al primo e quello stesso martedì mi avevano già detto di andare a firmare, che volevano che fossi con loro e basta. Avevo dieci anni. Sì, lo ricordo perfettamente, mi hanno dato il kit il giorno della mia prima comunione, che era il centenario del Real Madrid, e mi hanno dato quella notizia… non riuscivo nemmeno a dormire».

L’esperienza al Leverkusen in Germania:

«Da quello che mi hanno detto, la verità è che erano felicissimi di me, e ho ancora contatti con alcuni giocatori, il direttore sportivo è un giocatore che ha giocato con me quando ero lì. È un club fantastico e ho solo parole di elogio per loro, spero sempre che affronteranno noi in Champions League per giocare lì con la maglia del Real Madrid, il che mi renderebbe particolarmente entusiasta».

Carvajal parla dell’esperienza in Bundesliga:

«Per me è stato incredibilmente bello, sono andato da solo e penso che mi abbia fatto maturare molto, andando in un altro campionato, con un’altra lingua e altri compagni di squadra, uscendo da quella bolla che era il Real Madrid, che alla fine non è facile gestirlo. Sono arrivato con tutta l’umiltà del mondo per lavorare e cercare di integrarmi con i miei colleghi il prima possibile ed è stato qualcosa di fantastico. Penso spesso a cosa sarebbe successo se il Real Madrid non avesse bussato di nuovo alla mia porta, forse avrei passato lì tutta la mia carriera».

Da Ancelotti a Luis Enrique:

«Non è difficile, perché più o meno entrambi chiedono la stessa cosa, giochiamo in modo simile in entrambe le squadre. Ma è vero che in Nazionale è molto più complicato, perché abbiamo molto meno tempo, ci sono poche settimane durante l’anno ed è molto difficile bilanciare tutta la squadra, ricordare il lavoro che devi fare. Ma entrambi hanno un’idea molto offensiva del calcio, pressing nel campo opposto, e in questo sono stato fortunato, perché sono sistemi molto simili».

Su Ancelotti:

«Credo che l’allenatore sia al di sopra di qualsiasi problema possa sorgere e parli sempre con il giocatore, indipendentemente dal fatto che conterà su di lui o meno. Gestire bene lo spogliatoio significa far contenti tutti i giocatori, cercare di accontentare tutti facendo capire che è lui a prendere le decisioni. Anche se ci sono persone che giocano di più e persone che giocano di meno, fa in modo che tutti siano uniti e si sentano, per quanto possibile, a proprio agio all’interno della squadra».

L’anno scorso ha compiuto 30 anni. Gli viene chiesto se ha fatto un bilancio della sua vita.

«No, alla fine c’è poco tempo, il tempo passa molto velocemente, potrei parlare di partite o situazioni di 10 anni fa come se fossero accadute ieri. Mi rendo conto di aver consumato il 60 o il 70% della mia carriera e che ormai devo godermi ogni giorno, ogni allenamento e ogni partita e sfruttarla al meglio».

Se dovessi dare un voto a questi tre decenni di vita?

«Gli darei un voto molto alto. Ho raggiunto quasi tutti i miei obiettivi personali, ho aiutato il Real Madrid a espandere il suo record, ho trascorso più di dieci anni in prima squadra, 20 in totale indossando la maglia del club… Insomma, penso che la nota deve essere molto alto».

Un’altra Champions League quest’anno sarebbe fantastica..

« Sì, sarebbe fantastico raggiungere Gento, vincere un’altra Champions League e averne sei, sarebbe fantastico. È uno dei nostri obiettivi e cercheremo di raggiungerlo».