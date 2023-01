Carnevali: «Inchiesta plusvalenze? Il Sassuolo non c’entra, non so come sia uscita la notizia»

A Dazn: «Penalizzazione Juve? Mi dispiace, quando succedono queste cose nel calcio fa male. Speriamo possa servire. Siamo in grande difficoltà»

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn prima della partita con il Monza. Innanzitutto, Carnevali ha parlato di mercato, escludendo che i giocatori importanti lascino il club prima della fine del campionato.

“Non si muove nessuno? Fuori di dubbio che abbiamo individualità sul campo. Ma bisogna dimostrarlo sul campo e non lo stiamo facendo oggi. Speriamo che contro il Monza arrivi qualcosa di buono, di positivo. I giocatori importanti, soprattutto in un momento non facile come questo, da qui al termine della stagione, non si muoveranno”.

A Carnevali è stato poi chiesto un parere sull’inchiesta plusvalenze. Tra i club che rischiano ripercussioni, infatti, ci sono anche Roma, Milan, Atalanta e, appunto, Sassuolo.

“Se sono sereno? Ho letto del Sassuolo solo sui giornali, non c’entriamo nulla, non so da dove sia uscito”.

Carnevali ha anche commentato la sentenza della Corte Federale d’Appello sulla Juventus, con la penalizzazione del club bianconero di 15 punti.

“Mi dispiace, quando succedono queste cose nel calcio fa male, non è piacevole per tutti noi. Speriamo possa servire e dare la possibilità di ripartire. Siamo sicuramente in grande difficoltà”.

La notizia del coinvolgimento anche di altri club di Serie A nell’inchiesta sulle plusvalenze Juventus era oggi su Libero.

Nel mirino della giustizia sportiva, oltre alla Juventus, ci sono altri club, a cominciare da Milan, Roma e Atalanta, le cui posizioni fanno parte di un secondo filone di indagini stralciato dal precedente. (…)

Dalle carte sono emersi nuovi elementi da approfondire, molti legati alle società «chiamate in causa nelle intercettazioni da Fabio Paratici», società in partnership che hanno fatto affari con la “Vecchia Signora”.

Il riferimento è a Sassuolo, Atalanta e Udinese. Infine, potrebbero essere valutate anche le operazioni con la Roma (scambio Spinazzola-Pellegrini) e il Milan (scambio Bonucci-Caldara). Tanto più che questi ultimi due colpi di mercato, non sono stati inclusi nel primo filone d’indagine e potrebbero essere integrate nel secondo.

