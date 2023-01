Berrettini è fuori dagli Australian Open, battuto da Murray

Sconfitto in cinque set dopo aver avuto un match-point. Grande partita di Murray. L’italiano rischia di uscire dai primi 20 del mondo

Anche Matteo Berrettini è fuori dagli Australian Open. È stato eliminato al primo turno dall’ex numero uno del mondo Andy Murray. Lo scozzese, 35 anni, ha vinto in cinque set dopo essere stato in vantaggio di due set. Berrettini ha provato a rimontare, ha vinto il terzo e il quarto, ha avuto un matchpoint sul servizio dell’avversario e poi ha perso al super tie-break 10-6. Nel tie-break finale ha servito malissimo, così come l’italiano ha giocato male nei primi due set. Splendida e ammirevole la partita di Murray che ha continuato a correre su ogni punto e che ha mostrato la solita formidabile tecnica.

Dopo Musetti, va fuori anche Berrettini che adesso rischia di uscire dai primi venti del mondo