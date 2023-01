Bellingham al Liverpool? il giocatore ci pensa ma non vuole tornare in Inghilterra

Come riportato da As, il Real Madrid si vede in una buona posizione per ottenere Bellingham perché il calciatore non ha ancora in mente di tornare in Inghilterra e vuole continuare la sua carriera all’estero.

Il Liverpool non si rassegna a perdere Jude Bellingham. Il club inglese, infatti, si sta muovendo per provare a guadagnare terreno nella corsa al talento inglese del Borussia Dortmund che è in pole position per il mercato del Real Madrid della prossima estate. Secondo Florian Plettenberg, giornalista di Sky Germania, il direttore sportivo dei Reds sta stringendo i contatti con l’ambiente di Bellingham per cercare di convincerlo a firmare per il Liverpool.

Secondo la stampa tedesca la richiesta partirebbe direttamente da Klopp, grande ammiratore del giovane centrocampista. Un interesse crescente nelle ultime ore e questa è l’altra partita che Madrid e Liverpool giocano prima di incontrarsi tra meno di un mese negli ottavi di finale di Champions League .

Il prezzo si aggira intorno ai 100 milioni di euro più una quota significativa di bonus variabili per performance individuali e collettive. Il Real Madrid non vuole entrare in una mischia di offerte e controproposte con il Liverpool.

Mentre le sue corteggiatrici prendono posizione per ingaggiarlo, il Cda del Dortmund intende offrirgli un contratto di tre anni e mezzo , cioè fino all’estate del 2026, con un’offerta di 15 milioni di euro di stipendio a stagione. Un investimento storico. Questa cifra è di circa cinque milioni in più rispetto alla prima proposta. Diventerebbe così lo stipendio più alto mai pagato dal club tedesco, che vuole scommettere sulla sua qualità e proiezione futura.