Il Napoli ha bisogno dell’impatto che potrebbe dare Conte (Sky)

Il Napoli domani affronta la Fiorentina in uno scontro diretto fondamentale per entrare in Conference League. Oggi il presidente De Laurentiis in conferenza stampa presenterà i ritiri di questa estate ed è probabile che qualcosa si lasci sfuggire sul prossimo allenatore del Napoli. Il preferito sembra essere Antonio Conte. Nel frattempo da Castel Volturno, Francesco Modugno, fornisce gli ultimi aggiornamenti su club e squadra.

Una gerarchia di allenatori c’è e Conte è in cima

Francesco Modugno sulle ultime del Napoli:

«Conte la grande idea. Tutti voterebbero Antonio. Dialogo che va avanti da mesi. Una trattativa complicata, ci sono i numeri, la struttura del contratto. Una situazione complicata. C’è stato un momento nel quale si temeva il suo impatto forte. Ora invece la squadra ha bisogno di un impatto così. Per Gasperini c’è la disponibilità, ma l’Atalanta si sta giocando tanto e club e allenatori vanno rispettati. Pioli ha ancora un anno di contratto con il Milan e Italiano, allenatore della Fiorentina, che forse è l’idea più datata di De Laurentiis. Una gerarchia forse c’è, Conte metterebbe tutti d’accordo con tutte le difficoltà del caso. Tra un po’ parla De Laurentiis e magari ci orienta lui».

Il Napoli e Conte vicini all’intesa basata su un triennale da 7 milioni di euro a stagione (Libero)

Per Libero tra il Napoli e Conte la distanza sarebbe davvero minima. Per il quotidiano c’è l’intesa quasi su tutto, anche sugli aspetti economici. Conte disponibile ad accettare la proposta di un triennale a sette milioni a stagione. Manca la quadra sulla clausola che De Laurentiis vorrebbe inserire in caso di mancata qualificazione Champions.

Mentre Motta è promesso sposo alla Vecchia Signora, Antonio Conte sembra avvicinarsi sempre di più al Napoli. Le parti avrebbero trovato un’intesa su gran parte dei punti, a partire dal contratto e dallo stipendio (si parla di un triennale da 7 milioni di euro a stagione): resterebbe da mettersi d’accordo sulla clausola che De Laurentiis vorrebbe inserire per avere le mani libere nel caso in cui Conte non dovesse raggiungere la qualificazione alla prossima Champions.

