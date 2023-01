Barbano: Spalletti ha raggiunto la completa maturazione, lo dimostra la sostituzione di Osimhen

Sul CorSport. Il tecnico del Napoli ha domato i suoi fantasmi, non ha più paura. Ha una convinzione totale dei mezzi straordinari di questa squadra

Alessandro Barbano commenta sul Corriere dello Sport la scelta di Luciano Spalletti di sostituire Osimhen quando il Napoli stava ancora pareggiando con la Roma. Una scelta che denota a completa maturazione dell’allenatore del Napoli, il fatto che non ha più fantasmi contro cui combattere.

Spalletti aveva già mandato sotto la doccia Kvara quando ha scelto di tirare fuori anche l’attaccante nigeriano. Barbano scrive:

“Ci vuole un pizzico di calcolata follia per sostenere un azzardo simile. Ci vuole una convinzione intima dei mezzi straordinari di questa squadra, che hai plasmato in un tempo relativamente breve come una materia tutta tua, di cui puoi disporre senza timore che ti sfugga di mano. Ci vuole un uomo che ha domato i suoi fantasmi e non ha più paura. Spalletti al tempo della sua completa maturazione”.

La Roma ha dato del filo da torcere al Napoli, ma è stato inutile.

“Non basta l’intuito del più tattico tecnico del campionato. Non basta il trattamento di riguardo di Cristante e compagni per le caviglie di Osimhen. Non basta la regia di un Matic risanato. Perché il Napoli ne ha sempre una in più”.

Soprattutto a centrocampo. Il resto lo fanno gli attaccanti, scrive Barbano.

“Il resto lo fanno gli attaccanti che nessuno ha con la stessa dotazione di qualità e continuità. Non solo Osimhen e Kvara, ma anche Simeone e Raspadori, il cui apporto tra gol e minuti giocati è spaventoso. Il fatto che Spalletti li getti nella mischia nel momento più difficile della più difficile partita del campionato dimostra che ha una padronanza assoluta delle risorse di cui dispone”.

Ai microfoni di Dazn, nel post partita, Spalletti ha così commentato la sostituzione del suo centravanti:

«Non si può sempre far giocare i soliti in queste partite, aspettare che possano usare tutto il tempo a disposizione, dimenticando il lavoro settimanale e guardando l’impegno degli altri, Bisogna tenere contro della voglia degli altri, della voglia di mettere a disposizione le qualità che hanno. Quando eravamo senza Osimhen, Simeone e Raspadori ci hanno consentito anche di passare il turno in Champions. Non siamo bravi allenatori se non teniamo conto dell’impegno di tutti».