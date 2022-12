Vialli è cosciente, parla al telefono e guarda la tv, ma il fisico è provato da cancro e terapie (Gazzetta)

L’ex attaccante è ricoverato in clinica a Londra. Le cure sperimentali non hanno dato l’esito sperato. I familiari raccontano che non ha perso la volontà di reagire

La Gazzetta dello Sport fornisce degli aggiornamenti sulle condizioni di Gianluca Vialli, ricoverato in clinica a Londra, per una recrudescenza del cancro al pancreas. Vialli è cosciente, parla al telefono e guarda la tv, ma il suo fisico è duramente provato dal tumore e dalle terapie.

“L’ex attaccante è cosciente, riceve e fa telefonate alle persone più care e tiene accesa la televisione, ma il suo fisico è provato dal cancro e dalle terapie alle quali lo staff medico lo sta sottoponendo. Quando è sveglio, dunque, le parole di conforto dei familiari e degli amici sono forse le cose più preziose per “distrarlo” e tirargli su il morale”.

Per qualche mese ha creduto di aver messo in un angolo lo «scomodo compagno di viaggio» che dal 2017 in poi gli aveva devastato la vita. E invece il tumore è tornato a tormentarlo nelle scorse settimane. Vialli si era sottoposto qualche tempo fa a delle cure sperimentali che però purtroppo non hanno dato l’effetto sperato. Vialli resta attaccato alla vita, scrive la Gazzetta.

“I cinque anni di sofferenza e l’attuale “ricaduta” hanno debilitato il suo fisico, ma non hanno minato la sua volontà di reagire. Questa è una delle poche considerazioni che filtrano dalle persone a lui vicine. Nel dicembre del 2018, quando aveva rivelato di avere il cancro da oltre un anno, aveva ammesso: «Appena mi hanno dato la notizia, mi sono posto subito degli obiettivi a lunga scadenza: non morire prima dei miei genitori e portare le mie figlie all’altare».