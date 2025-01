Chi sarà il prossimo supercoach di Sinner? C’è perfino Federer tra i nomi (Repubblica)

Sempre che ce ne sia davvero bisogno, perché Vagnozzi potrebbe anche gestire la situazione da solo

Repubblica si chiede chi sarà il prossimo supercoach/superconsigliere di Sinner dopo l’addio di Cahill. L’annuncio della separazione a fine stagione l’ha dato lo stesso Jannik durante gli Australian Open, forse anche involontariamente. Adesso è partito il totonomi

Scrive Repubblica con Massimo Calandri:

C’è chi scommette su Carlos Moya, che ha allenato Nadal. Chi su Ivan Ljubicic: ha seguito Federer. Magnus Norman quello che ha fatto sbocciare Wawrinka. E poi, John McEnroe: per un po’ si era occupato di Raonic, e poi è un nome proprio suggestivo. Chi sarà il prossimo supercoach di Jannik?

Chi sarà il nuovo consigliere speciale? Sempre che ce ne sia davvero bisogno, perché Vagnozzi potrebbe anche gestire la situazione da solo. Tre sono tra i più gettonati (Moya, Ljubicic, Norman), il quarto (McEnroe) quasi un gioco, ma a questo punto vale tutto: persino Federer. Il pensiero comunque resta e si aggiunge a quello del processo di aprile per il caso Clostebol, per il quale Sinner ha nominato come proprio arbitro Lord John Dyson.

Sinner annuncia l’addio di Cahill: «Questo è il suo ultimo anno da coach» (VIDEO)

L’ultimo anno di Darren Cahill nel box di Sinner. Il “supercoach” australiano lascerà il numero 1 del mondo alla fine della stagione. Lo ha annunciato lo stesso Sinner, un po’ di sponda, parlando con Europort.

Cahill lavora con Jannik e Vagnozzi dall’estate del 2022, e aveva già detto a Torino, alle Finals, che Sinner sarebbe stato il suo ultimo giocatore. “Ha detto che il 2025 è la sua ultima stagione”, ha detto Sinner. Lo aveva detto lui in un’intervista, non è una novità”.

