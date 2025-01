La comunicazione di Motta è cambiata rispetto a quando disse di non essere ossessionato dal successo (Il Giornale)

Ieri in conferenza ha detto: «Lavoriamo tutti i giorni per la vittoria, che è sempre il nostro obiettivo». È già un passo avanti

Il Giornale fa notare un cambio di comunicazione da parte di Thiago Motta, allenatore della Juventus. Ieri in conferenza stampa ha detto che lui e la squadra lavorano per il successo, ovvero per la vittoria. Un bel cambiamento rispetto a inizio gennaio quando disse che la vittoria non lo ossessionava.

Adesso a Motta importa del successo, è un bel passo in avanti

Scrive il Giornale con Domenico Latagliata:

“Sette pareggi nelle ultime otto partite di campionato, il primo dei quali al Meazza contro il Milan. Oggi, la Juventus di Mister X Thiago Motta, proverà a invertire la rotta proprio contro i rossoneri: appuntamento allo Stadium nel tardo pomeriggio, dopo il ko arrivato nella semifinale di Supercoppa a Riad nella giornata in cui Sergio Conceiçao debuttava sulla panchina del Diavolo. «Siamo i primi a non essere contenti dei tanti pareggi ottenuti finora così ieri il tecnico bianconero -. Abbiamo fatto bene tante volte, non solo contro l’Atalanta nell’ultima gara: non è bastato, ma siamo migliorati. Lo ribadisco, è importante: non siamo soddisfatti né dei risultati né dalla classifica. Lavoriamo tutti i giorni per la vittoria, che è sempre il nostro obiettivo». Rispetto a inizio gennaio, quando aveva detto di non essere ossessionato dal successo a differenza di Conceiçao («non sono qui per farmi amici, ma per vincere», erano state le prime parole del portoghese), la comunicazione del pilota bianconero è insomma cambiata: in attesa che migliorino anche i risultati, è già un passo avanti se si considera la suscettibilità del popolo juventino su certi argomenti“.

ilnapolista © riproduzione riservata